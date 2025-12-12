به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز اصفهان، کارشناس مسئول پیش‌بینی اداره کل هواشناسی اصفهان با بیان اینکه روند کاهش محسوس دمای استان همچنان ادامه دارد، گفت: این کاهش دما بین پنج تا هشت درجه به ویژه در مناطق غرب و جنوب استان تا روز شنبه پیش‌بینی می‌شود.

کامران طهماسبی افزود: در سردترین ساعات بامداد شنبه دما در شهر اصفهان به یک درجه زیر صفر می‌رسد.

وی ادامه داد: با خروج تدریجی سامانه بارشی از غرب و مرکز استان، طی ۲۴ ساعت پیش رو در مناطق شمالی و شرقی، ناپایداری‌های ضعیفی را شاهد خواهیم بود.

طهماسبی افزود: کماکان در این مناطق آسمانی ابری و مه و بارش باران را انتظار داریم.

به گفته وی، در مناطق مرکزی و صنعتی استان نیز احتمال افزایش غلظت آلاینده‌ها به واسطه مه و دود وجود دارد.