تیم های استقلال، قهوه باتسام، گروه بهمن و آکادمی سحر در هفته نهم لیگ برتر بسکتبال بانوان کشورمان موفق به شکست حریفان شان شدند.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، رقابتهای لیگ برتر بسکتبال بانوان ایران با برگزاری دیدارهای هفته نهم پیگیری شد.
- در اولین دیدار این هفته که در سالن زنده یاد محمود مشحون برگزار شد، تیم استقلال ششمین باخت این فصل را به آکادمی نیکا تحمیل کرد و خود صاحب ششمین برد شد. «چیا رائل ویتلیت» از تیم استقلال تهران با ۱۸ امتیاز، ۱۰ ریباند، ۵ پاس گل، ۳ توپ ربایی
و کارایی ۳۱ بهترین بازیکن زمین بود.
- مشهدیها سومین برد خود را در این هفته و در رقابت با کاسپین به دست آوردند، سحر گودرزی از تیم قهوه باتسام با ۱۴ امتیاز، ۷ ریباند، ۵ پاس گل، ۴ توپ ربایی
و کارایی ۲۳ بهترین بازیکن زمین بود.
- فرآور شریف در این هفته برابر گروه بهمن متحمل شکست شد تا همچنان بدون برد باشد، گلشید امیدیان بهترین بازیکن گروه بهمن و زمینبود، او ۲۳ امتیاز، ۱۷ ریباند، ۳ پاس گل، ۳ توپ ربایی و کارایی ۴۰ را در کارنامه داشت.
- در یکی از مهمترین دیدارهای این هفته هم دو تیم نفت و آکادمی سحر به مصاف هم رفتند که آکادمی سحر در پایان رقابتی نزدیک موفق به شکست حریفش شد. نگین رسولیپور از تیم آکادمی بسکتبال سحر با ۲۶ امتیاز،
۶ ریباند، ۵ توپ ربایی، ۴ پاس گل و کارایی ۲۰ بهترین بازیکن زمین بود.
نتیجه دیدارهای هفته نهم لیگ برتر بسکتبال بانوان ایران به این شرح است:
*استقلال تهران ۸۷ - آکادمی بسکتبال نیکا ۳۶
*قهوه باتسام مشهد ۷۱ - کاسپین تهران ۶۶
*گروه بهمن تهران ۹۱ - فراور شریف سبز تهران ۲۲
*پالایش نفت آبادان ۵۷ - آکادمی بسکتبال سحر ۵۸