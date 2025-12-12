تیم های ­استقلال، قهوه باتسام، گروه بهمن و آکادمی سحر در هفته نهم لیگ برتر بسکتبال بانوان کشورمان موفق به شکست حریفان شان شدند.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، رقابت‌های لیگ برتر بسکتبال بانوان ایران با برگزاری دیدار‌های هفته نهم پیگیری شد.

- در اولین دیدار این هفته که در سالن زنده یاد محمود مشحون برگزار شد، تیم استقلال ششمین باخت این فصل را به آکادمی نیکا تحمیل کرد و خود صاحب ششمین برد شد. «چیا رائل ویتلیت» از تیم استقلال تهران با ۱۸ امتیاز، ۱۰ ریباند، ۵ پاس گل، ۳ توپ ربایی

و کارایی ۳۱ بهترین بازیکن زمین بود.

- مشهدی‌ها سومین برد خود را در این هفته و در رقابت با کاسپین به دست آوردند، سحر گودرزی از تیم قهوه باتسام با ۱۴ امتیاز، ۷ ریباند، ۵ پاس گل، ۴ توپ ربایی

و کارایی ۲۳ بهترین بازیکن زمین بود.

- فرآور شریف در این هفته برابر گروه بهمن متحمل شکست شد تا همچنان بدون برد باشد، گلشید امیدیان بهترین بازیکن گروه بهمن و زمین‌بود، او ۲۳ امتیاز، ۱۷ ریباند، ۳ پاس گل، ۳ توپ ربایی و کارایی ۴۰ را در کارنامه داشت.

- در یکی از مهمترین دیدار‌های این هفته هم دو تیم نفت و آکادمی سحر به مصاف هم رفتند که آکادمی سحر در پایان رقابتی نزدیک موفق به شکست حریفش شد. نگین رسولی‌پور از تیم آکادمی بسکتبال سحر با ۲۶ امتیاز،

۶ ریباند، ۵ توپ ربایی، ۴ پاس گل و کارایی ۲۰ بهترین بازیکن زمین بود.

نتیجه دیدار‌های هفته نهم لیگ برتر بسکتبال بانوان ایران به این شرح است:

*استقلال تهران ۸۷ - آکادمی بسکتبال نیکا ۳۶

*قهوه باتسام مشهد ۷۱ - کاسپین تهران ۶۶

*گروه بهمن تهران ۹۱ - فراور شریف سبز تهران ۲۲

*پالایش نفت آبادان ۵۷ - آکادمی بسکتبال سحر ۵۸