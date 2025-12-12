حذف ۳۱ صفحه آسیبزا در بستر فضای مجازی بروجرد
فرمانده انتظامی شهرستان بروجرد از حذف ۳۱ صفحه آسیبزا در راستای نظارت بر کسبوکارهای صنفی در فضای مجازی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان،
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، فرمانده انتظامی شهرستان بروجرد گفت: در راستای تشدید نظارتها و رصد دقیق کسبوکارهای وابسته به واحدهای صنفی در بستر فضای مجازی، کارشناسان پلیس نظارت بر اماکن عمومی شهرستان بروجرد با رصد مجازی، تعدادی صفحه فعال را بازدید به عمل آوردند.
سرهنگ مهدی مهدویکیا افزود: در این بررسیها، ۲ صفحه فعال در حوزه عرضه پوشاک به دلیل بارگذاری تصاویر نامتعارف و عدم تمکین به تعهدات و ضوابط انتظامی، پس از شناسایی، متصدیان آنها احضار و پس از ارائه تذکرات لازم، توجیه شدند.
سرهنگ مهدویکیا در ادامه گفت: در پی این اقدامات کنترلی، همچنین ۳۱ صفحه که مصداق فعالیت آسیبزا تلقی میشدند، پاکسازی و از دسترس کاربران خارج شدند.
فرمانده انتظامی بروجرد در پایان تأکید کرد: پلیس نظارت بر اماکن عمومی با جدیت بر فعالیت صنوف در فضای مجازی نظارت داشته و با هرگونه تخلف و عدم رعایت ضوابط، برابر قانون قاطعانه برخورد خواهد کرد.