مراکز درمانی استان اصفهان به فرآوردههای خونی نیاز دارند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز اصفهان؛ مدیرکل انتقال خون استان اصفهان امروز در مصلای نمازجمعه شهر نایین گفت: ۶۴ مرکز درمانی استان از ابتدای پاییز روزانه به طور میانگین ۸۸۸ فرآورده خونی دریافت کرده آمد در حالی که در ۶ ماهه اول امسال روزانه به طور میانگین ۸۲۰ واحد به مراکز درمانی استان ارسال شده بود که افزایش ۸ و سه دهم (۸.۳) درصدی را نشان میدهد.
کیان دهراب پور افزود: با این حال طی هفتههای اخیر به خاطر آلودگی هوا، سردشدن هوا و افزایش بیماریهای فصلی، اهداکننده کمتری به مراکز اهدای خون استان مراجعه کرده است.
وی گفت: در زمان حال ذخیره خون استان ۲ هزار و ۶ واحد معادل پنج روز است در حالی که حداقل استاندارد ذخیره خون باید هشت روز باشد.
۱۱ مرکز اهدای خون در استان اصفهان فعالیت میکند که ۲ مرکز در شهر اصفهان مستقر است و ۶۲ مرکز در استان اصفهان از مرکز انتقال خون، فرآوردههای خونی دریافت میکنند.