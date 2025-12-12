پخش زنده
فرماندار شفت: ساخت مجتمع آبی بداب بخش زیادی از مشکل تامین آب آشامیدنی سالم در شفت را حل خواهد کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان؛ فرماندار شفت درنشست با دهیاران این شهرستان گفت: از حدود ۱۰۰ روستای شهرستان شفت، فقط ۶۲ روستا از آب آشامیدنی سالم و بهداشتی برخوردار است که این میزان در مقایسه با میانگین استانی بسیار پایین است.
ارسلان مقیمی تسریع در ساخت مجتمع آبی بداب را از مسولان آبفای گیلان خواستار شد و افزود: ساخت این مجتمع آبرسانی بخش زیادی از مشکلات تامین آب آشامیدنی شهرستان شفت را حل خواهد کرد.