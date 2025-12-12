به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان؛ فرماندار شفت درنشست با دهیاران این شهرستان گفت: از حدود ۱۰۰ روستای شهرستان شفت، فقط ۶۲ روستا از آب آشامیدنی سالم و بهداشتی برخوردار است که این میزان در مقایسه با میانگین استانی بسیار پایین است.

ارسلان مقیمی تسریع در ساخت مجتمع آبی بداب را از مسولان آبفای گیلان خواستار شد و افزود: ساخت این مجتمع آبرسانی بخش زیادی از مشکلات تامین آب آشامیدنی شهرستان شفت را حل خواهد کرد.