جشنواره قورمه در مهریز به صحنه‌ای از همدلی همراه شد و با جمع‌آوری چهار میلیارد تومان، آزادی یک زندانی را رقم زد و امید تازه‌ای برای چند خانواده دیگر آفرید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، در حاشیه جشنواره مردمی قورمه که در باغ جهانی پهلوانپور مهریز برگزار شد، آیین گلریزان ویژه آزادی زندانیان جرایم غیرعمد با حضور مردم، خیران و مسئولان شهرستان برپا شد.

در این مراسم، با مشارکت گسترده شهروندان مهریزی، حدود چهار میلیارد تومان کمک نقدی و تعهدی جمع‌آوری شد که نتیجه آن آزادی یک زندانی غیرعمد و آغاز فرآیند رسیدگی به چند پرونده دیگر بود.

دادستان مهریز در این مراسم با اشاره به اینکه بسیاری از زندانیان غیرعمد تنها به دلیل مشکلات مالی گرفتار شده‌اند، گفت: کمک‌های مردم مهریز روند آزادی این افراد را تسریع کرد و بازگشت سرپرست به خانواده، مهم‌ترین ثمره این حرکت است.

عسکرزاده، فرماندار مهریز نیز پیوند یک جشن مردمی با یک اقدام خیرخواهانه را نشانه فرهنگ همدلی در این شهر دانست و افزود: حضور پرشور مردم در باغ پهلوانپور ثابت کرد که مهربانی و مشارکت اجتماعی همچنان در مهریز زنده است.

بیدکی، دبیر اجرایی جشنواره نیز با بیان اینکه هدف از برگزاری گل‌ریزان در دل جشنواره قورمه پیوند شادی مردم با یک اقدام اجتماعی اثرگذار است، گفت: این جشنواره فرصتی شد تا خانواده‌ها در فضایی صمیمی، در حل مشکل یک خانواده گرفتار نیز سهیم شوند.