توقف سپاهان، شکست پالایش نفت اصفهان

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز اصفهان، در یکی از بازی‌های حساس هفته، سپاهان اصفهان در خانه با تساوی ۲ بر ۲ مقابل هیئت فوتبال خراسان رضوی متوقف شد. آناهیتا ابوالحسنی و نازنین استکی‌فر گل‌های سپاهان را زدند و شیما کردزنگنه و ملیحه فنایی پاسخ آنها را دادند.

در آخرین بازی، نفت امیدیه با نتیجه ۳ بر ۲ از سد پالایش نفت اصفهان گذشت. کافیه هزاریان، عصمت داوودی و فریده رهی گل‌های امیدیه را به نام خود ثبت کردند و بهار ابرویی و زهرا اسدی برای نماینده اصفهان گلزنی کردند.

در جدول رده‌بندی لیگ برتر فوتسال بانوان استقلال با ۱۸ امتیاز در صدر قرار دارد، تیم‌های گلبرگ تاکستان و فولاد هرمزگان هم با ۱۳ امتیاز در رده‌های دوم و سوم قرار دارند.