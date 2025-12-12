به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، رییس مرکز پیش بینی هواشناسی استان گفت: در سامانه اخیر که از دیروز آغاز شده، منطقه آبمورد لوداب با ثبت ۱۶۷ میلی متر باران رکورد دار بارش‌های اخیر بوده است.

در این مدت آبده گاه ۱۵۷، باشت ایستگاه خودکار ۱۵۱.۷، دشتروم ۱۴۶.۵، ستنگان ۱۴۵، سپیدارمرکزی ۱۴۲، سرآبتاوه ۱۲۴، امیرآبادبابکان ۱۲۳، تنگ سرخ ۱۲۳، تنگ پیرزال ۱۲۱، لوداب ۱۲۰.۵، باشت جهاد کشاورزی ۱۲۰، وزگ ۱۱۷.۵، چشمه جیوری منتنگون ۱۱۵، پراشکفت ۱۱۳، ماهورباشت ۱۱۳ میلی متر باران ثبت شده است.

ولی بهره‌مند افزود: در این مدت در فیلگاه ۱۱۳، یاسوج دولت آباد ۱۱۲.۷، دوگنبدان ۱۱۱.۶، دلی خمسیر ۱۱۱. گ امامزاده علی ۱۱۰. گ برم سبز ۱۱۰، علی کرمی دمچنار ۱۱۰، دژسلیمان ۱۰۷.۵، دیل ۱۰۶.۵، لیراب ۱۰۶، جوکار ۱۰۶ میلی متر باران باریده است.