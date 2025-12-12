اعلام میزان بارش های اخیر استان تا ساعت ۱۸ و ۳۰ امروز
میزان بارشهای اخیر در ایستگاههای هواشناسی مناطق مختلف کهگیلویه وبویراحمد تا ساعت ۱۸:۳۰ جمعه ۲۱ آذر ۱۴۰۴ اعلام شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، رییس مرکز پیش بینی هواشناسی استان گفت: در سامانه اخیر که از دیروز آغاز شده، منطقه آبمورد لوداب با ثبت ۱۶۷ میلی متر باران رکورد دار بارشهای اخیر بوده است.
در این مدت آبده گاه ۱۵۷، باشت ایستگاه خودکار ۱۵۱.۷، دشتروم ۱۴۶.۵، ستنگان ۱۴۵، سپیدارمرکزی ۱۴۲، سرآبتاوه ۱۲۴، امیرآبادبابکان ۱۲۳، تنگ سرخ ۱۲۳، تنگ پیرزال ۱۲۱، لوداب ۱۲۰.۵، باشت جهاد کشاورزی ۱۲۰، وزگ ۱۱۷.۵، چشمه جیوری منتنگون ۱۱۵، پراشکفت ۱۱۳، ماهورباشت ۱۱۳ میلی متر باران ثبت شده است.
ولی بهرهمند افزود: در این مدت در فیلگاه ۱۱۳، یاسوج دولت آباد ۱۱۲.۷، دوگنبدان ۱۱۱.۶، دلی خمسیر ۱۱۱. گ امامزاده علی ۱۱۰. گ برم سبز ۱۱۰، علی کرمی دمچنار ۱۱۰، دژسلیمان ۱۰۷.۵، دیل ۱۰۶.۵، لیراب ۱۰۶، جوکار ۱۰۶ میلی متر باران باریده است.
وی ادامه داد: سهم بوستان از بارشهای اخیر ۱۰۵، قلعه دختر ۱۰۱، سرفاریاب ۱۰۱، یاسوج ۱۰۰.۷، لنده ۱۰۰.۳، سی سخت ۹۹.۵، چرام ۹۸، دهدشت ۹۵.۳، درغک ۹۴، گنجهای ۹۳.۵، سوق ۹۳.۳، کالوس ۹۳، امامزاده جعفر ۹۲، امامزاده پهلوان ۹۱، چرام ایستگاه خودکار ۹۰.۹، مارگون ۹۰، چیتاب ۸۸.۹، تل گاه ۸۶، کریک ۸۶، دیشموک ۸۶، موشمی زیلایی ۸۵، ده برآفتاب ۸۳، قلعه رئیسی ۸۳، سیرون شبلیز ۷۹.۵، منصورخانی کاکان ۷۹، سرآب ننیز ۷۷، دشت بز ۷۴، لیکک ۶۹.۲، تنگ رواق ۶۸، پاتاوه ۵۸، سینه نمک ۵۶، خیمند ۵۳.۳ میلیمتر باران بوده است.