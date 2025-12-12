پخش زنده
از چهار دهه نقشآفرینی بانوان خیر اصفهانی در حوزه سلامت تجلیل شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز اصفهان، مدیرعامل مجمع خیرین سلامت استان اصفهان گفت: سابقه فعالیت خیران سلامت در اصفهان به ۴۰ سال میرسد و اصفهان از نخستین استانهایی بود که نهادهای خیّرساز در آن شکل گرفت.
استاندار اصفهان، در این آیین با تجلیل از بانوان خیر، آنان را برجستهترین چهرههای نیکوکاری خواند.
مهدی جمالینژاد، تأکید کرد: این ظرفیت نه تنها در سلامت، که در گروههای ورزشی، مدرسهسازی، فرهنگ، هنر، دانش و اقتصاد مشهود است.
استاندار اصفهان همچنین از تدوین سند نقشه راه ارتقای مشارکت زنان در توسعه اصفهان خبر داد که نشان از عزم جدی برای بهرهگیری هرچه بیشتر از این ظرفیت عظیم دارد.
علی جعفریان، مشاور عالی وزیر بهداشت، نیز در این مراسم با قدردانی از نقش بیبدیل بانوان، آنان را محور توسعه سلامت برشمرد.
وی خطاب به خیران گفت: حضور بانوان خیر نه تنها به خاطر خدمت و پیگیری خودشان، بلکه به دلیل همراه کردن دیگران ارزشمند است.
جعفریان همچنین از خیران خواست تا در کنترل بیماریهای غیرواگیر در استان، که یکی از چالشهای جدی حوزه سلامت است، مشارکت جدیتری داشته باشند.
در بخش پایانی این مراسم، از تعداد زیادی از بانوان نیکوکار و خیر فعال در حوزه سلامت با اهدای لوح و هدایا تجلیل شد.
همچنین به مناسبت این گردهمایی ارزشمند، تمبر جشن بزرگ «کوثر ولایت» رونمایی شد تا یادبودی ماندگار از این روز باشد.
برنامههای این هفته در اصفهان با شعار «بانوی ایرانی، مظهر نجابت، الگوی مقاومت» و ذیل گفتمان «الگوی سوم زن ایرانی-اسلامی» ساماندهی شده است.