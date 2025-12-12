دونالد ترامپ با طرح درخواست بازپس‌گیری پایگاه هوایی بگرام در افغانستان، بار دیگر توجه‌ها را به نقش این پایگاه راهبردی در معادلات امنیتی افغانستان و رقابت‌های منطقه‌ای جلب کرده است.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از نیویورک؛ روزنامه واشنگتن‌پست نوشت: رئیس‌جمهور آمریکا در ماه سپتامبر به‌طور غیرمنتظره‌ای خواستار بازگرداندن پایگاه هوایی بگرام شد؛ پایگاهی که آن را «یکی از بزرگ‌ترین پایگاه‌های هوایی جهان» توصیف کرد و مدعی شد تنها یک ساعت با محل ساخت سلاح‌های هسته‌ای چین فاصله دارد.

این گزارش افزود: طالبان بلافاصله به این اظهارات واکنش نشان دادند و تأکید کردند که حتی پیش از سخنان ترامپ، نیرو‌ها و شبکه‌های اطلاعاتی خود را برای حفاظت از بگرام و دیگر پایگاه‌های سابق آمریکا مستقر کرده‌اند. پس از تسلط طالبان در سال ۲۰۲۱، این گروه اعلام کرده بود قصد دارد پایگاه‌های آمریکایی را به مراکز نظامی خود و همچنین مناطق ویژه اقتصادی تبدیل کند.

در ادامه آمده است: بررسی واشنگتن‌پست بر اساس تصاویر ماهواره‌ای، داده‌ها و گفت‌و‌گو‌ها با مقام‌های منطقه‌ای نشان می‌دهد طالبان به دلیل کمبود منابع مالی و انزوای بین‌المللی، تنها استفاده‌ای محدود از بسیاری از این پایگاه‌ها داشته‌اند. تصاویر ماهواره‌ای حاکی از آن است که فعالیت نظامی در بگرام طی چهار سال گذشته بسیار اندک بوده و حتی برخی هواپیما‌های روی باند فرودگاه به‌عنوان فریب بصری دیده می‌شوند.

این گزارش اضافه کرد: وزارت صنعت و تجارت طالبان برای نخستین بار به‌طور علنی اعلام کرده که طرح تبدیل پایگاه‌های نظامی به مراکز اقتصادی کنار گذاشته شده است زیرا این کار نیازمند تخریب و بازسازی گسترده و پرهزینه است و به توان نظامی طالبان آسیب می‌زند. در ادامه به موضوع تجهیزات نظامی رهاشده آمریکا اشاره شده و آمده است نیرو‌های آمریکایی بیش از ۷ میلیارد دلار تجهیزات نظامی در افغانستان باقی گذاشتند؛ تجهیزاتی که طالبان بخشی از آنها را بازیابی، قطعه‌برداری یا به‌کار گرفته‌اند. با این حال، کارشناسان می‌گویند بخش قابل‌توجهی از این تجهیزات عملیاتی نیست یا تنها برای درگیری‌های محدود قابل استفاده است.

واشنگتن‌پست در پایان نوشت: در حالی که کابل همچنان مرکز اصلی فعالیت‌های هوایی طالبان باقی مانده، پایگاه قندهار تقریباً خالی از هواگرد شده است؛ امری که به گفته تحلیلگران، هم بازتاب کمبود نیروی متخصص طالبان است و هم نشانه‌ای از رقابت‌های درونی این گروه بر سر کنترل قدرت و منابع نظامی.