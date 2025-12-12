همایش ادبی یاس مهربان در یزد
همایش ادبی یاس مهربان بمناسبت ولادت حضرت فاطمه زهرا (س) در یزد در یزد برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد،
دبیر همایش گفت: این رویداد ملی برای چهاردهمین سال پیاپی با حضور جمعی از برجستهترین شاعران کشور و همچنین شاعران توانمند استان یزد برگزار شد.
احرامیان پور افزود: در این دوره، شانزده شاعر مهمان از نقاط مختلف کشور در کنار شاعران یزدی به شعرخوانی در موضوع مدح و منقبت حضرت صدیقه طاهره سلاماللهعلیها پرداختند.
وی گفت: امیدواریم این حرکت فرهنگی، جایگاه یزد را بهعنوان پایتخت شعر فاطمی کشور بیش از پیش تثبیت کرده و مسیر فعالیتهای ادبی و معنوی در این حوزه را پربارتر سازد.