به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، دبیر همایش گفت: این رویداد ملی برای چهاردهمین سال پیاپی با حضور جمعی از برجسته‌ترین شاعران کشور و همچنین شاعران توانمند استان یزد برگزار شد.

احرامیان پور افزود: در این دوره، شانزده شاعر مهمان از نقاط مختلف کشور در کنار شاعران یزدی به شعرخوانی در موضوع مدح و منقبت حضرت صدیقه طاهره سلام‌الله‌علی‌ها پرداختند.

وی گفت: امیدواریم این حرکت فرهنگی، جایگاه یزد را به‌عنوان پایتخت شعر فاطمی کشور بیش از پیش تثبیت کرده و مسیر فعالیت‌های ادبی و معنوی در این حوزه را پربارتر سازد.