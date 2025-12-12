به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، میثم اکبری گفت: در پی انتشار تصاویری در فضای مجازی در خصوص قطع غیرمجاز چند اصله درخت در محدوده بخش بندپی شرقی، دستگاه قضایی استان ضمن پیگیری جدی، ورود فوری و قانونی به موضوع داشته است.

رئیس حوزه قضایی بندپی با اعلام اینکه شناسایی افراد خاطی در دستور کار قرار گرفته است، تاکید کرد: در این خصوص پرونده قضایی برای متخلفان تشکیل شده و در حال رسیدگی قضایی است.

اکبری همچنین از صدور دستورات لازم به اداره منابع طبیعی مبنی بر غرس درختان جنگلی در کمترین زمان ممکن خبر داد تا خسارت وارده به عرصه‌های طبیعی در اسرع وقت جبران شود.