به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، دبیر جامعه کتابخوانان کیش گفت: مسابقه کتابخوانی با حضور صد نفر از اعضای باشگاه کتابخوانان کیش در دو مرحله غیرحضوری و حضوری برگزار شد.

او افزود: شرکت کنندگان در مرحله غیرحضوری در چند مرحله سوالات خارج شده از متن کتاب را پاسخگو بودند و در مرحله حضوری نفرات برگزیده به سوالات مرحله نهایی از کتاب دختران آفتاب پاسخ دادند.

حجت الاسلام کوهستانی خاطرنشان کرد: به نفر اول مسابقه ۱۰ میلیون، نفر دوم ۵ میلیون و نفر سوم ۳ میلیون تومان اهدا خواهد شد.

دبیر جامعه کتابخوانان کیش گفت: براساس برنامه ریزی هر ماه مسابقه کتابخوانی برای علاقمندان به کتاب و کتابخوانی برگزار می شود.