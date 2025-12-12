به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، براساس پیش بینی اداره کل هواشناسی استان تهران از عصر شنبه تا یکشنبه هفته پیش رو بارش برف، وزش باد شدید، گاهی کولاک برف و احتمال رعد و برق در دامنه‌ها و ارتفاعات به‌ ویژه مناطق بالادست استان تهران و وزش باد نسبتا شدید با احتمال وزش باد شدید در نیمه جنوبی و غربی این استان مورد انتظار است.

همچنین در پنج روز آینده آسمان استان تهران صاف تا قسمتی ابری گاهی با وزش باد پیش‌بینی می‌شود.

از امشب تا ظهر فردا شنبه و همچنین روزهای دوشنبه و سه‌شنبه ی هفته پیش رو، در مناطق پرتردد شهری، در بعضی ساعات، افزایش غبار محلی و کاهش کیفیت هوا مورد انتظار است.