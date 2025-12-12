رژیم صهیونیستی بار دیگر با نقض آتش بس مناطقی در لبنان را بمباران کرد. رژیم صهیونیستی حتی در زمان آتش بس تعدادی از مردم مرز نشین را هم ربود موضوعی که باعث تجمع خانواده‌های آنها برای پیگیری مقابل دفتر سازمان ملل در بیروت شد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از بیروت؛ رژیم صهیونیستی بار دیگر با نقض آتش بس مناطقی در لبنان را بمباران کرد. رژیم صهیونیستی حتی در زمان آتش بس تعدادی از مردم مرز نشین را هم ربود موضوعی که باعث تجمع خانواده‌های آنها برای پیگیری مقابل دفتر سازمان ملل در بیروت شد.