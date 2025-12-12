پخش زنده
امروز: -
باران، نفس تازهای در جان قزلاوزن دمید و زمین تشنه را حیات دوباره بخشید؛ باید قدر این رحمت را دانست و راهی برای نگاهداشت آن در روزهای خشک سال اندیشید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ رودخانه قزل اوزن، رگ حیاتی کشاورزی طارم، با هر قطره باران جانی دوباره میگیرد. با این حال، این موهبت آسمانی، تنها مرهمی گذرا بر زخمی عمیق است.
زیرا ذخایر آبی که باید پشتوانهای برای عبور از تابستان باشد، اندک است. این حقیقت هر سال کشاورزان سختکوش طارمی را با چالش خشکسالی و کمبود شدید منابع آبی مواجه میکند.