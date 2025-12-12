به گزارش خبرگزاری صدا و سیمامرکزکرمان ،هفته ششم لیگ برتر فوتسال زنان درحالی صبح امروز از ساعت ۱۱ در سالن فجر کرمان برگزار شد که تیم مس کرمان موفق شد در بازی جذاب و پر برخورد با نتیجه ۳ بر ۲ فولاد هرمزگان را شکست دهد.

بازی از همان ابتدا پر از موقعیت و برخورد شروع شد در نیمه اول و در دقیقه ۱۱ بازی فولادی‌ها موفق شدند از مس پیش بیفتند.

تلاش ۲ تیم برای زدن گل‌های دیگر در نیمه اول نتیجه‌ای در برنداشت تا مس بازنده به رختکن برود.

مسی‌ها نیمه دوم را آتشین شروع کردند و در همان ثانیه‌های ابتدایی مهسا ایرانمنش گل تساوی را به ثمر رساند.

این بازی جذاب همچنان با هیجان پیگیری شد تا فولاد باز هم در دقیقه ۱۱ نیمه دوم توانست از مس کرمان پیش بیفتد، اما مسی‌ها زمانی برای شادی گل به فولادی‌ها ندادند و گل تساوی را به وسیله فاطمه سهرابی به ثمر رساندند.

این بازی جذاب پیگیری شد تا مس باز هم موفق شد در دقیقه ۱۲ نیمه دوم گل سوم را به‌وسیله فاطمه اعتدادی بازی را به ثمر برساند.

تلاش دو تیم برای به ثمر رساندن گل دیگر سودی در برنداشت تا مس کرمان در یک بازی دراماتیک و زیبا با نتیجه ۳ بر ۲ فولاد هرمزگان پر مهره را شکست داد.

با این پیروزی تیم فوتسال دختران مس کرمان در جدول رقابت‌ها ۱۳ امتیازی شد و در رده سوم جدول قرار گرفت تا بازی بعد خود را چهارشنبه ۲۶ آذر در مشهد برابر تیم هیات خراسان رضوی برگزار نماید.

دو تیم فوتسال بانوان مس رفسنجان و ملی حفاری اهواز از ساعت ۱۱ در سالن خجسته آگاه رفسنجان به مصاف هم رفتند در این دیدار تماشایی نارنجی پوشان مس رفسنجان موفق شدند میهمان خود را با دوگل شکست دهند و سه امتیاز خانگی خود را کسب کنند

مریم السادات سید و طاهره یاقوتی گل‌های مس رفسنجان را در این دیدار به ثمر رساندند

همچنین مس رفسنجان با این پیروزی هفت امتیازی شده و در رده هفتم جدول رده بندی قرار گرفته است

یادآور می‌شود بانوان مس رفسنجان در ادامه این رقابت‌ها و از هفته هفتم، چهارشنبه ۲۶ آذرماه در تاکستان به مصاف گلبرگ این شهر خواهد رفت

نتایج هفته ششم لیگ برتر فوتسال بانوان به شرح زیر است:

مس کرمان ۳ - فولاد هرمزگان ۲

استقلال ۲ - پالایش نفت آبادان یک

سپاهان اصفهان ۲ - هیئت فوتبال خراسان رضوی ۲

پالایش نفت اصفهان ۲ - نفت امیدیه ۳

گلبرگ تاکستان ۶ - ملارد یک

مس رفسنجان ۲ - ملی حفاری اهواز یک

در جدول رده بندی مسابقات، استقلال با ۱۸ امتیاز صدرنشین است و گلبرگ تاکستان، مس کرمان و فولاد هرمزگان با ۱۳ امتیاز در رده‌های دوم تا چهارم هستند.