به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، سرپرست تیم آی‌دی‌جودو شهرستان بافق، با اعلام نتایج درخشان ورزشکاران این شهرستان در نخستین دوره مسابقات قهرمانی کشور، گفت: باعث افتخار است که تیم ۶ نفره نوجوانان جودوکار بافقی توانست در میان ۱۲۰ ورزشکار از سراسر کشور، با ۸ مدال رنگارنگ به خانه بازگردد.

قاسم کارگران بیان داشت: این موفقیت نتیجه ماه‌ها تلاش، همت و پشتکار ورزشکاران معلول جسمی‌–‌ذهنی ما و حمایت بی‌دریغ خانواده‌هاست.

این رقابت‌ها که در تهران برگزار شد، در دو رشته مبارزه و کاتا پیگیری شد و تمامی نمایندگان بافق موفق به کسب مدال شدند.

کارگران با اشاره به عملکرد فوق‌العاده ورزشکاران گفت:امیرعلی شمش‌الدینی مدال طلای مبارزه، محمدباقر اشترک مدال نقره مبارزه، مرتضی دهقان مدال نقره مبارزه و طلای کاتا، رضا توکلی مدال برنز مبارزه، عرفان زینلی مدال برنز مبارزه، محمدطا‌ها خارنگی مدال برنز مبارزه برترین این دوره شدند.

او افزود: این افتخار بزرگ تنها یک آغاز است. بچه‌ها با انگیزه‌ای بسیار بالا تمرینات خود را ادامه می‌دهند تا برای مسابقات ملی و حتی جهانی آماده شوند.

کارگران همچنین از لحظات احساسی پس از بازگشت تیم یاد کرد و گفت: استقبال گرم مسئولان، خانواده‌ها و شهروندان بافق صحنه‌هایی بی‌نظیر رقم زد؛ صحنه‌ای که در آن مادران در آغوش فرزندان قهرمانشان ایستاده بودند و شادی این پیروزی را کامل می‌کردند. ورزشکاران بافقی پس از ورود به شهر، با حضور در گلزار شهدای امامزاده عبدالله (ع) این قهرمانی را به شهدای اقتدار تقدیم کردند.

سرپرست تیم در پایان از مربی تیم، امیرحسین طالبی و همراه تیم، علی حسینی ابراهیمی نیز قدردانی کرد و گفت: این موفقیت حاصل یک تلاش جمعی است و بافق بار دیگر نشان داد که ظرفیت بالایی در ورزش‌های جانبازان و توانیابان دارد.