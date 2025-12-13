از یکم دی‌ماه سال جاری هیچ صورت‌حسابی خارج از سامانه مودیان قابل پذیرش نخواهد بود و اعتبار صورت‌حساب‌های کاغذی و غیرالکترونیکی در نظام مالیات بر ارزش افزوده منتفی می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مهران علائی مدیرکل امورمالیاتی استان اصفهان گفت : بر اساس بند «غ» تبصره ۱ قانون بودجه سال ۱۴۰۴، اعتبار مالیات بر ارزش افزوده صورت‌حساب‌های غیرالکترونیکی، تنها تا پایان آذر ماه سال جاری قابل پذیرش‌است و از یکم دی‌ماه به بعد، اعتبار مالیات بر ارزش افزوده صورت‌حساب خارج از سامانه مودیان غیرقابل پذیرش خواهد بود .

مهرداد علائی افزود: این درحالی است که اعتبار مالیات بر ارزش افزوده تنها زمانی معتبر است که صورت‌حساب الکترونیکی صادر شود، در غیر این صورت اعتبار مالیات بر ارزش افزوده برای آن معامله محاسبه نخواهد شد.

وی گفت : این اقدام باعث شناسایی بخشی از تعارضات و نیز تغییر شیوه تکمیل اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده شده است؛ به‌گونه‌ای که اکنون ارائه فهرست معاملات و افشای جزئیات معاملات همراه با معرفی طرف تجاری الزامی شده است. دراین راستا افزایش تسهیل در انجام تکالیف قانونی، گسترش صدور صورت‌حساب الکترونیکی، افزایش تقاضای دریافت صورت‌حساب الکترونیکی، اطلاع‌رسانی گسترده به مودیان و اجرای مانور ساماندهی سیستمی صورت‌حساب‌های کاغذی، از مهم‌ترین اقدامات در این حوزه است.

وی بااشاره به حرکت سازمان امورمالیاتی به سمت هوشمند سازی براساس داده محوری و اجرای قانون پایانه های فروشگاهی وسامانه مودیان تاکید کرد : صدور صورتحساب الکترونیکی وثبت در سامانه مودیان باعث شناسایی بخشی از تعارضات و نیز تغییر شیوه تکمیل اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده شده است؛ به‌گونه‌ای که اکنون ارائه فهرست معاملات و افشای جزئیات معاملات همراه با معرفی طرف تجاری الزامی شده است.