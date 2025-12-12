به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان سرهنگ "آرامون" گفت: در راستاي افزايش احساس امنيت عمومي، طرح ارتقاء امنيت اجتماعي با محوريت پاکسازي مناطق جرم خيز با بهره گيري حداکثري از توان انتظامي اجرا شد.

وي افزود: دستگيري10سارق با 27 فقره سرقت، دستگيري16 توزيع کننده موادمخدر ,3270 ليتر سوخت قاچاق ,24 متهم تحت تعقيب، کشف 1705 عدد قرص روان گردان و اعتياد آور، توقيف48 دستگاه خودرو و10 دستگاه موتورسيکلت و کشف محموله هاي موادمخدر قبل از اينکه خرده فروشان فرصت توزيع ان ها را پيدا کنند از نتايج اجراي اين طرح بود.

فرمانده انتظامي بافت ضمن قدرداني از همكاري مردم و مسولان در برقراري نظم و امنيت از شهروندان خواست نهايت مشارکت را با خادمان نظم و امنيت و گزارش موارد مشکوک را به پليس داشته باشند.