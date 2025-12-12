پخش زنده
تیم کونگ فوی کردستان در رقابتهای کشوری رده سنی جوانان در جایگاه دوم ایستاد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز کردستان، مسابقات کونگفو قهرمانی نوجوانان و جوانان پسر کشور با معرفی تیمها و نفرات برتر در سنندج پایان یافت
در رده سنی جوانان تیم البرز مقام اول و تیم کردستان مقام دوم را بدست آوردند
تیمهای زنجان وخوزستان نیز بصورت مشترک در جایگاه سوم قرار گرفتند
در رده سنی نوجوانان هم تیمهای استان فارس و آذربایجان غربی به ترتیب مقامهای اول ودوم را کسب کردند و تیمهای البرز و بوشهر نیز به طور مشترک در جایگاه سوم این رقابتها ایستادند
در رقابتهای انفرادی رده سنی نوجوانان نیز ارشیا نوری در وزن منفی ۳۸ از کردستان به مدال طلادست یافت
آریا یاری و آریان امینی دیگر کونگ فوکاران کردستانی در اوزان منفی ۵۲ و منفی ۵۱ کیلوگرم توانستندبه ترتیب مقامهای اول و دوم را به خود اختصاص دهند.
کاپ اخلاق این دوره از مسابقات نیز در رده سنی نوجوانان به تیم بوشهر و در رده سنی جوانان به تیم خوزستان اهدا شد.
آیین اختتامیه این مسابقات عصر امروز با حضور رئیس فدراسیون کونگفو، نمایندگان ادارهکل ورزش و جوانان استان کردستان و اعضای هیأت کونگفو استان در سالن ۲۲ گولان سنندج برگزار شد.