تاکنون ۱۵۱ بیمار مبتلا به آنفلوآنزا با علایم تنفسی در بیمارستانهای کهگیلویه و بویراحمد بستری هستند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، مسلم شریفی سخنگوی ستاد پیشگیری از شیوع آنفلوآنزا از روند هشدار آمیز شیوع آنفلوانزا در استان خبر داد و گفت: در ۲۴ ساعت گذشته ۴۹ بیمار جدید با علائم تنفسی در بیمارستان‌های این استان بستری شده‌اند.

شریفی افزود: مجموع بیماران بستری به ۱۵۱ نفر افزایش یافت که از این تعداد، ۱۲ نفر در بخش مراقبت‌های ویژه تحت درمان هستند.

وی افزود: بررسی‌ها نشان می‌دهد ۴۵ درصد از مراجعان به مراکز درمانی به صورت سرپایی درمان شدند و ۲۲ درصد از موارد بستری‌شده همچنان ناشی از بیماری آنفلوانزا است.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج تصریح کرد: ۶۰ درصد از کل مراجعات سرپایی بوده و افراد بستری شده متعلق به گروه سنی زیر ۲۴ سال است.

وی با اشاره به اینکه در روزهای اخیر نوساناتی در تعداد مراجعات مبتلا به آنفلوانزا مشاهده می‌شود، ادامه داد: این میزان آمار گاهی افزایش و گاهی کاهش داشته، اما وضعیت کلی ثابت و هشدارآمیز باقی مانده است.