همه گیری آنفولانزا در کهگیلویه و بویراحمد؛
بستری ۴۹ بیمار جدید آنفلوآنزا در بیمارستانهای کهگیلویه و بویراحمد
تاکنون ۱۵۱ بیمار مبتلا به آنفلوآنزا با علایم تنفسی در بیمارستانهای کهگیلویه و بویراحمد بستری هستند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، مسلم شریفی سخنگوی ستاد پیشگیری از شیوع آنفلوآنزا از روند هشدار آمیز شیوع آنفلوانزا در استان خبر داد و گفت: در ۲۴ ساعت گذشته ۴۹ بیمار جدید با علائم تنفسی در بیمارستانهای این استان بستری شدهاند.
شریفی افزود: مجموع بیماران بستری به ۱۵۱ نفر افزایش یافت که از این تعداد، ۱۲ نفر در بخش مراقبتهای ویژه تحت درمان هستند.
وی افزود: بررسیها نشان میدهد ۴۵ درصد از مراجعان به مراکز درمانی به صورت سرپایی درمان شدند و ۲۲ درصد از موارد بستریشده همچنان ناشی از بیماری آنفلوانزا است.
معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج تصریح کرد: ۶۰ درصد از کل مراجعات سرپایی بوده و افراد بستری شده متعلق به گروه سنی زیر ۲۴ سال است.
وی با اشاره به اینکه در روزهای اخیر نوساناتی در تعداد مراجعات مبتلا به آنفلوانزا مشاهده میشود، ادامه داد: این میزان آمار گاهی افزایش و گاهی کاهش داشته، اما وضعیت کلی ثابت و هشدارآمیز باقی مانده است.
شریفی از مردم خواست با رعایت شیوه نامههای بهداشتی، پرهیز از حضور در تجمعات غیرضروری، تزریق واکسن آنفلوانزا برای گروههای پرخطر و مراجعه به موقع به مراکز درمانی در صورت بروز علائم، در کنترل شیوع بیماری مشارکت کنند.