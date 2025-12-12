به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، رقابت فینال بیست و پنجمین دوره رقابت‌های لیگ برتر کشتی آزاد باشگاه‌های ایران جام یادگار امام (ره) امشب (جمعه ۲۱ آذر) در سالن شهدای هفتم تیر تهران برگزار شد.

در پایان این مسابقات تیم بانک شهر با نتیجه ۶ بر ۴ مقابل تیم استقلال جویبار به پیروزی رسید و عنوان قهرمانی را از آن خود کرد.

رده بندی تیمی: ۱- بانک شهر ۲- استقلال جویبار ۳- خیبر خرم آباد

نتایج انفرادی مسابقه فینال به شرح زیر است: (اسامی تیم بانک شهر در ابتدا آمده است)

بانک شهر ۶ - استقلال جویبار ۴،

۵۷ کیلوگرم: رضا اطری ۱ – احمد ادریسوف ۵،

۶۱ کیلوگرم: عباس گادجی ماگمدوف ۱۰ – علی قلی‌زادگان ۰،

۶۵ کیلوگرم: عبدالمجید کودیف ۶ – پیمان نعمتی ۴،

۷۰ کیلوگرم: ابراهیم الهی ۳ – محمد بخشی ۴،

۷۴ کیلوگرم: زائوربک سیداکوف ۷ – امیرحسین حسینی ۰،

۷۹ کیلوگرم: محمد نخودی ۴ – عبدالله شیخ‌اعظمی ۳،

۸۶ کیلوگرم: عزت‌الله اکبری ۴ – ابراگیم کادیف ۵،

۹۲ کیلوگرم: محمدمبین عظیمی ۵ – امیرحسین فیروزپور ۳،

در این رقابت و پس شکست امیر حسین فیروزپور، هواداران تیم استقلال جویبار که از این شکست به شدت ناراحت شده بودند در اعتراض به رأی داور مسابقه بطری های آب ، نوشابه و زباله های خود را به داخل تشک پرتاب کردند که همین موضوع باعث توقف مسابقات تا دقایقی شد.

۹۷ کیلوگرم: مجتبی گلیج صفر – حسن یزدانی ۴،

۱۳۰ کیلوگرم: امیررضا معصومی ۷ – امیررضا صحرایی صفر (به دلیل مصدومیت ادامه نداد)

در مسابقات صبح در نخستین دیدار نیمه نهایی تیم استقلال جویبار با نتیجه ۷ بر ۳ تیم خیبر خرم آباد را شکست داد و اولین فینالیست مسابقات شد.

در دومین دیدار نیمه نهایی تیم ستارگان پاس ساری مقابل تیم بانک شهر حاضر نشد تا دیدار فینال این مسابقات ساعت ۱۷ امروز بین تیم‌های بانک شهر و استقلال جویبار برگزار شود.

با توجه به دیسکالیفه شدن تیم ستارگان پاس ساری، دیدار رده بندی برگزار نخواهد شد و تیم خیبر خرم آباد سوم شد.

نتایج دیدار بانک شهر و ستارگان پاس ساری (اسامی تیم بانک شهر در ابتدا آمده است):

بانک شهر ۱۰ – ستارگان پاس ساری صفر

۵۷ کیلوگرم: مهدی ویسی، برنده – علی مومنی (حاضر نشد)

۶۱ کیلوگرم: عباس گادجی ماگمدوف، برنده – محمد خدابخشی (حاضر نشد)

۶۵ کیلوگرم: عبدالمجید کودیف، برنده – محمدمهدی پلنگ وار (حاضر نشد)

۷۰ کیلوگرم: ابراهیم الهی، برنده – آرمین جیدی مهر (حاضر نشد)

۷۴ کیلوگرم: زائوربک سیداکوف، برنده – ابوالفضل بابایی (حاضر نشد)

۷۹ کیلوگرم: محمد نخودی، برنده – عرفان الهی (حاضر نشد)

۸۶ کیلوگرم: عزت اله اکبری، برنده – محمدحسین نوروزیان (حاضر نشد)

۹۲ کیلوگرم: محمدمبین عظیمی، برنده – سیدرضا هاشمی (حاضر نشد)

۹۷ کیلوگرم: مجتبی گلیج، برنده – سید آرین سجادی (حاضر نشد)

۱۲۵ کیلوگرم: امیررضا معصومی، برنده – سید مهدی هاشمی (حاضر نشد)

نتایج این دیدار به شرح زیر است (اسامی تیم استقلال در ابتدا آمده است):

استقلال جویبار ۷ – خیبر خرم آباد ۳،

۵۷ کیلوگرم: احمد ادریسوف (برنده) – بدون حریف

۶۱ کیلوگرم: علی قلی زادگان ۱۰ – مهدی حسین زاده صفر

۶۵ کیلوگرم: شامیل ممدوف ۹ – پویا کاکویی ۸،

۷۰ کیلوگرم: علی اکبر فضلی ۴ – سجاد پیردایه ۱،

۷۴ کیلوگرم: محمدرضا باقری ۲ – علی کرم پور ۵،

۷۹ کیلوگرم: سبحان رحمانی ۵ – محمدمهدی ممیوند ۷،

۸۶ کیلوگرم: ابراگیم کادیف ۳ – ابوالفضل شمسی پور صفر

۹۲ کیلوگرم: امیرحسین فیروزپور ۳ – امیرحسین خاک پا

۹۷ کیلوگرم: حسن یزدانی ۱۰ - ابوالفضل بابالو صفر

۱۲۵ کیلوگرم: امیررضا صحرایی (حاضر نشد) – ابوالفضل محمدنژاد (برنده)