به گفته معاون فناوری‌های سازمان امور مالیاتی، با تصویب قانون مالیات بر سوداگری، سامانه ماده ۱۶۹ مکرر و قانون پایانه‌های فروشگاهی، سه ضلع شفافیت تکمیل و با اتکا به این اطلاعات مالیات ستانی عادلانه‌تر خواهد شد.

محمدقانع پسند فومنی، معاون فناوری‌های سازمان امور مالیاتی در گفت‌و‌گو با خبرنگار گروه اقتصاد کلان خبرگزاری صدا و سیما، با اشاره به نقش سامانه ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم در شناسایی دقیق فرار‌های مالیاتی گفت: با دستور رئیس جمهور و تعیین یک نماینده ویژه، موضوع ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم پیگیری می‌شود تا اطلاعات هر چه دقیق و عادلانه‌تر برای محاسبات مالیات عرضه شود.

او ادامه داد: این طور باید گفت که قانون سامانه مودیان و پایانه‌های فروشگاهی بین دو کسب و کار را پوشش می‌داد که قانون مالیات بر سوداگری معاملات بین مردم و مردم با کسب و کار‌ها را پوشش خواهد داد.

معاون فناوری‌های سازمان امور مالیاتی تاکید کرد: یعنی قانون مالیات بر سوداگری مکمل سامانه مودیان است. تمام معاملات مردم صورت حساب دار خواهد شد و شفافیت به ریزترین شکل ممکن هم به مردم هم به مسئولان ارائه خواهد شد.

قانع پسند فومنی در پایان گفت:، اما سوال اینجاست که ماده ۱۶۹ مکرر چه کمکی به این سیستم می‌کند؟ باید بگوییم که قانون مالیات بر سوداگری به دارایی‌ها اتکا می‌کند. بهتر است بگوییم ماده ۱۶۹ با مالیات بر سوداگری تکمیل می‌شود. البته این معاملات دارایی محدودیت‌های خاصی در مبلغ است.