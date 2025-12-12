عملیات احداث جاده روستایی یموق – کهنه‌جلگه در شهرستان مانه با هدف تسهیل تردد و خدمت‌رسانی به بیش از هزار و ۷۵۰ خانوار آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ پروژه ای که در پی مصوبات سفر شهرستانی استاندار خراسان شمالی و با دستور مستقیم بهمن نوری وارد مرحله اجرا شده است.

این طرح به طول ۱۰ کیلومتر در چارچوب برنامه توسعه راه‌های روستایی استان تعریف شده و بر اساس قرارداد منعقدشده، عملیات زیرسازی، احداث، بیس و آسفالت آن با اعتبار ۴۵ میلیارد تومان در دست اجرا قرار خواهد گرفت.

با بهره برداری از این مسیر، روستا‌های شاتوت و کهنه‌جلگه با جمعیتی افزون بر ۵۵۶ خانوار به صورت مستقیم از مزایای راه جدید برخوردار می‌شوند.

همچنین روستا‌های شاتوت، شورسو، پست‌دره، کهنه‌جلگه، اله‌قلی، کاریز، یارچلی، شپلی و ساخلی ایلمان که در مجموع بیش از هزار و ۲۰۰ خانوار را شامل می‌شوند، از بهبود دسترسی، افزایش ایمنی و کاهش زمان سفر بهره‌مند خواهند شد.