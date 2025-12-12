پخش زنده
امروز: -
برگزیدگان نخستین مرحله هکاتون هفتمین دوره جایزه بازیهای جدی ۱۴۰۴ با حضور مقامات استانی در پارک علم و فناوری گرگان در استان گلستان برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، تیمهای منتخب این رویداد سه روزه به شرح زیر معرفی شدند:
* تیم اول – اکو فایو
جوایز: ۷ میلیون بن حمایتی کانون طاها برای هر نفر، ۷ میلیون خدمات انجمن بازیسازی گلستان و ۵۰۰ میلیون تومان وام ۴ ساله با ۴ درصد.
* تیم دوم - نوروتوپیا
جوایز: یک فلش مموری برای هر نفر، ۵ میلیون بن حمایتی کانون طاها برای هر نفر، ۵ میلیون خدمات انجمن بازیسازی گلستان برای هر نفر و ۵۰۰ میلیون تومان وام ۴ ساله با ۴ درصد.
* تیم سوم- پاکبان هیرکانی
جوایز: سه ملیون تومان بن حمایتی کانون طاها برای هر نفر، سه میلیون خدمات انجمن بازیسازی گلستان برای هر نفر و ۵۰۰ میلیون تومان وام ۴ ساله با ۴ درصد.
همچنین در این مراسم تیمهای «خودممم» و تیم «محمد (ورکانه)» شایسته تقدیر معرفی شدند.
با اعلام امیر محمدرضایی، معاون آموزش بنیاد ملی بازیهای رایانهای، تخفیف ۹۰ درصدی دوره سازی آموزشی بازیسازی انستیتو ملی بازیسازی ایران برای تمامی شرکت کنندگان در هکاتون بازیهای جدی گلستان تا پایان سال برقرار خواهد بود.
دنیای بازیهای ویدئویی و دیجیتال امروز دیگر یک دنیای حقیقی است، نه مجازی
قدرتالله نظری، مدیرکل آموزش و پرورش گلستان در این مراسم طی سخنانی اظهار داشت: خدا را شاکریم که امروز این توفیق دست داد تا یک حرکت بزرگ علمی و پژوهشی در استان گلستان رقم خورد و شاهد بروز و ظهور استعدادهای درخشانی در حوزه آموزش بودیم. عمده آموزشهای ما مبتنی بر پایه علمی است و کمتر به مقوله بازی پرداخته میشود. نیاز امروز ما به ایدهها و خلاقیتهای شماست که منجر به آموزشهای پایدار و خلاقیت در یادگیری میشود.
وی افزود: خوشحالم که شما را به عنوان معلمیار در کنار معلمان خود در بحث آموزش و یادگیری پایدار داشته باشیم. این باعث خوشحالی ما است که کنار شما باشیم و حتما از شما حمایت خواهیم کرد تا شاهد توفیقات بیشتری در سطح کشور باشید.
این مدیر فرهنگی تاکید کرد: تشکر میکنم از عزیزانمان در اداره کل فرهنگ و ارشاد استان و بنیاد ملی بازیهای رایانهای، که باعث شکل گیری یک جمع نخبگانی شدند. باید بپذیریم که دنیای شما جوانان در بازی، تکنولوژی و فناوری واقعی است و ما باید خودمان را به شما برسانیم. امروز در سراسر دنیا این حوزه دیگر دنیای حقیقی است و نباید به آن دنیای مجازی گفته شود و امیدواریم روز به روز شاهد پیشرفت شما در این حوزه باشیم.
مدیرکل آموزش و پرورش گلستان خاطرنشان کرد: در حوزه سخت افزاری و نرم افزاری سعی میکنیم فضای حمایتی را فراهم کنیم و از طریق کانون طاها فضای تولید و ساخت را در اختیار بازیسازان جوان قرار خواهیم داد.
هکاتون نقطه شروع میزبانی از رویدادهای بازیسازی در گلستان
در بخش دیگری از این مراسم احمد گلچین، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان گلستان خظاب به حاضران در مراسم اظهار داشت: بهعنوان مسئولین و مدیرانی که وظیفه داریم برای شما عزیزان فرصت سازی کنیم تمام قد در خدمت شما هستیم و باید از همه همکاران و برگزارکنندگان این رویداد تشکر کنم. امیدوارم این رویداد نقطه آغاز باشد و از عزیزانمان در بنیاد ملی بازیهای رایانهای میخواهم در سالهای آینده همچنان میزبان رویدادهای مختلف حوزه بازیهای ویدئویی برای ارائه خدمات به جوانان و تیمهای بازیسازی استان باشیم.
براساس این خبر، قدرتالله نظری مدیرکل آموزش و پرورش گلستان، احمد گلچین مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان گلستان، سید مجتبی حسینی معاون پایش و نظارت محیطزیست گلستان، رضا غیاسی رئیس اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری گرگان، پیمان یعقوبی مدیر انجمن بازیسازی استان گلستان، به همراه امیر محمدرضایی، سید ابوالفضل سجادی و احسان حسینیپروژه جوایز گروههای برتر را اهدا کردند.