فرزند شهید حسین انوری شهید جنگ ۱۲ روزه در سالروز میلاد حضرت زهرا (س) متولد شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز اصفهان، تولدی که با وجود غیبت پدر، حالوهوایی متفاوت و سرشار از احساس در میان خانواده شهید ایجاد کرد.
مادر شهید که نخستین فرزندش را در آغوش گرفت، با چشمانی اشکآلود گفت: «امروز، روز مادر برای من معنای دیگری داشت. احساس میکنم پدرش کنارمان است. آمدن این بچه، تلخی دلتنگی را کمی شیرینتر کرد.
تولد این نوزاد در روز مادر، به گفته خانواده شهید، مصادف شدنِ غم نبودن پدر با شیرینی آمدن فرزند را تبدیل به لحظهای ماندگار کرد.
خانواده شهید این تولد را نمادی از «تولد امید» در سایه ایثار و فداکاری میدانند.