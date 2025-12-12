به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، دبیر رویداد فرهنگی یزد قلب ایران گفت: صداوسیمای مرکز یزد در راستای تحقق دو رویکرد اصلی خود یعنی هویت‌محوری و عدالت‌گستری رسانه‌ای، رویداد فرهنگی «یزد؛ قلب ایران» را طراحی و اجرا کرده که هر هفته یکی از شهرستان‌های استان را محور برنامه‌های گسترده قرار می‌دهد.

باغبان منش افزود: از روز شنبه ۲۲ آذر تا ۲۸ آذر، شهرستان مهریز میزبان این رویداد خواهد بود و برنامه‌های مختلف صداوسیما در حوزه‌های پیام و تولید، با تمرکز بر معرفی ظرفیت‌ها، مفاخر، علما، شهدا، نخبگان، ورزشکاران، هنرمندان و آداب‌ورسوم مهریز روی آنتن می‌رود.

وی ادامه داد: در این طرح، تلاش شده است تا تمامی برنامه‌ها با نگاه ملی و استانی، چهره فرهنگی و تاریخی شهرستان‌ها را به مخاطبان معرفی کنند. این هفته نیز مهریز با شعار «مهریز یزد، یزد قلب ایران» و «مهریز، باغشهر تاریخی استان یزد» در قاب رسانه قرار می‌گیرد.

باغبان منش اظهار کرد: این رویداد فرصتی برای معرفی بهتر تاریخ، فرهنگ عامه و ظرفیت‌های اجتماعی مهریز است و امیدوار است با همراهی مردم مهمان‌نواز و بزرگوار این شهرستان، تصویری شایسته از مهریز به مخاطبان ارائه شود.