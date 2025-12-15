پخش زنده
توزیع عوارض واریزی ارزش افزوده به حساب شهرداریها، دهیاریها و فرمانداریهای سراسر استان اصفهان در هشت ماهه امسال به بیش از ۱۳ همت رسید.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مدیر کل امور مالیاتی استان اصفهان گفت: این میزان درصد بیشتر از مدت مشابه پارسال است که نشاندهنده رشد قابل توجه واریز عوارض ارزش افزوده به حساب شهرداریها، دهیاریها و فرمانداریهای سطح استان اصفهان داستان اصفهان است.
علائی بااشاره به جایگاه ویژه واثرگذار عوارض واریزی به حساب شهرداری ها، دهیاری هاوفرمانداری های سطح استان اصفهان در راستای عمران وآبادانی شهری وتوسعه میلمان شهری افزود : از مجموع عوارض واریز شده در هشت ماهه سال جاری در استان اصفهان، ۱۰ همت به ۱۱۴ شهرداری، ۱.۲ همت به ۸۴۹ دهیاری، ۷۶۲ میلیارد و ۵۷۷ میلیون ریال به ۲۵ فرمانداری، ۴۴۳ میلیارد و ۱۴۳ میلیون ریال به اداره کل امور عشایر استان براساس نرخ جمعیت و یک میلیارد و ۳۵۷ میلیون ریال به پارکهای علم و فناوری اختصاص یافته است.
وی همچنین با اشاره به برنامه ریزی بعمل آمده در خصوص واریز ماهانه عواض ارزش افزوده گفت: افزایش هشت ماهه عوارض واریزی در مقایسه با مدت مشابه سال قبل نشاندهنده تلاشهای مستمر واثرگذار در وصول درآمدهای مالیاتی در راستای توسعه زیرساختها و خدمات عمومی استان اصفهان است.
آقای علائی ابراز امیدواری کرد که با تداوم پرداخت مطلوب واثرگذار عوارض ارزش افزوده شاهد رشد و شکوفایی بیشتری در حوزههای مختلف اقتصادی و اجتماعی استان باشیم.