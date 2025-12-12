رئیس جمهور با بیان اینکه سفر سه روزه به کشور‌های قزاقستان و ترکمنستان دستاورد‌های خوبی به همراه داشت، گفت: این سفر‌ها موجب توسعه همکاری‌ها و تقویت روابط صمیمی با کشور‌های همسایه در زمینه‌های مختلف می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما،مسعود پزشکیان جمعه شب در بدو ورود به تهران در تشریح دستاورد‌های سفر به کشور‌های قزاقستان و ترکمنستان اظهار داشت: توسعه و تقویت روابط با کشور‌های دوست و همسایه از سیاست‌های محوری این دولت است و در همین راستا گفت‌و‌گو‌ها و توافقات خوبی در این سفر داشتیم، ۱۴ سند همکاری با قزاقستان امضا کردیم، تجار و فعالان اقتصادی ما با تجار این کشور گفت‌و‌گو‌های خوبی داشتند و توافقات خوبی انجام شد، در رابطه با مسائل فرهنگی و بهداشتی نیز گفت‌و‌گو‌های خوبی صورت گرفت.

پزشکیان با اشاره به بازدید از یکی از بیمارستان‌های پیشرفته قزاقستان اظهار داشت: گفت‌و‌گو‌های خوبی در این بیمارستان در زمینه تعاملات پزشکی و پزشکی دیجیتال داشتیم و توافقاتی در این زمینه صورت گرفت، اسناد همکاری امضا شده بین دو کشور هم به نفع ما و قزاقستان و هم به نفع همه کشور‌های منطقه و حوزه خزر است.

رئیس جمهور با اشاره به مرحله دوم این سفر و حضور در عشق آباد ترکمنستان نیز گفت: در ترکمنستان روسای کشور‌های منطقه برای شرکت در اجلاس صلح و اعتماد حضور داشتند، در دیدار‌های جداگانه با رهبر و رئیس جمهور ترکمنستان گفت‌و‌گو‌های خوبی داشتیم و توافقات قبلی را مرور کردیم، در ادامه همچنین با برخی از روسای جمهور و نخست وزیران کشور‌های حاضر در این اجلاس گفت‌و‌گو کردیم.

پزشکیان به دیدار خود با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه اشاره کرد و افزود: با رئیس جمهور روسیه گفت وگوی مفصلی درمورد برنامه‌های راهبردی و توافقات دو کشور انجام شد و این توافقات را مرور کردیم و تاکیدات به وزرای مربوطه برای عملیاتی شدن توافقات انجام شد همچنین با نخست وزیر پاکستان، رئیس جمهور عراق و نخست وزیر میانمار نیز درخصوص مسائل مورد علاقه گفت‌و‌گو کردیم.

رئیس جمهور با اشاره به فرصت خوب ایجاد شده در این سفر‌ها برای دیدار و گفت‌و‌گو با سران و مقامات کشور‌های مختلف، گفت: نتیجه سفر این است که ارتباط ما روز به روز با همسایگان عمیق‌تر می‌شود، تفاهمات افزایش می‌یابد و مشکلاتی که پیش روی ماست با تعامل و همکاری و روندی که در پیش است بهتر حل خواهد شد.