تعدادی از فعالان ضد امنیتی از جمله نرگس محمدی به طور موقت در مشهد بازداشت شدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، فرماندار مشهد گفت: طبق هماهنگی‌ های انجام‌ شده با شورای تأمین شهرستان، قرار بود این افراد در مراسم ترحیم مرحوم خسرو علی‌ کردی در یکی از مساجد مشهد حضور یابند و مراسم در فضایی آرام برگزار شود اما شماری از حاضران پس از پایان مراسم با طرح شعارهای هنجارشکنانه موجب اخلال در نظم عمومی شدند.

سیدحسن حسینی افزود: «با هدف پیشگیری از تقابل و حفظ امنیت، دادستانی مشهد دستور بازداشت موقت برخی افراد را صادر کرد. این اقدام بیشتر جنبه حفاظتی برای خود بازداشت‌شدگان دارد تا از درگیری یا برخورد بین گروه‌ های مختلف جلوگیری شود.»

فرماندار مشهد تأکید کرد که بررسی موضوع ادامه دارد و تصمیم‌ گیری نهایی در اختیار دادستانی مشهد خواهد بود.