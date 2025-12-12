پخش زنده
نماینده مردم آزادشهر ورامیان در مجلس شورای اسلامی در برنامه میز اقتصاد شبکه خبر زعفران وامنان را تجربه موفق گلستان در تکمیل زنجیره ارزش محصولات روستاها بیان کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ نماینده مردم آزادشهر ورامیان در مجلس شورای اسلامی به جمعیت روستایی ۵۰ درصدی مردم گلستان، روستاهای استان را نیازمند تکمیل زنجیره ارزش افزوده تولید دانست و افزود: روستای وامنان با توجه به اقلیم خود و توسعه کشت زعفران توانسته الگوی توسعه برای جوانان روستایی باشد.
محمد رضا قائم مقام به کشت بیش از ۲۵۰ هزار هکتار پنبه دهههای گذشته در گلستان اشاره کرد و گفت:با وجود قاچاق میلیاردها تومان لباس خارجی به داخل کشور و نیاز بازارهای داخلی تا وقتی زنجیره ارزش افزوده محصول پنبه در گلستان تکمیل نشود کشت پنبه توسعه نمییابد.
وی تکمیل زنجیره ارزش افزوده استان گلستان را نیازمند هزار همت اعتبار دانست و افزود : در حالی که اعتبار استان سالانه ۱۵ همت است این اعتبار قطره چکانی دولت جوابگوی استان نیست و باید به سوی سرمایه گذاری بخش خصوصی رفت.
قائم مقام با اشاره به ایجاد منطقه آزاد اینچه برون آن را فرصت کم نظیر استان گلستان برای تامین نیازهای بازار ۵۰۰ میلیون نفری کشورهای سی آی اس دانست.