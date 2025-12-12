به گزارش خبرگزاری صدا سیمای مرکز کرمان مدیرکل امور مالیاتی استان کرمان گفت: آزمون تعیین سطح مأموران مالیاتی سال ۱۴۰۴ صبح امروز جمعه ۲۱ آذر ماه همزمان با سراسر کشور در دو حوزه امتحانی استان برگزار شد.

حمید زینل پور در پایان برگزاری آزمون تعیین سطح مأموران مالیاتی اظهار داشت: این آزمون همزمان با سراسر کشور با هدف سنجش و ارتقای سطح دانش و توانمندی علمی و تخصصی کارکنان امور مالیاتی در حوزه قوانین، مقررات و فرآیند‌های مالیاتی، صبح امروز جمعه ۲۱ آذرماه ۱۴۰۴ زیر نظر سازمان سنجش در کرمان برگزار شد.

وی با بیان اینکه این آزمون در کرمان در دو حوزه امتحانی د، انشکده فنی و دانشگاه پیام نور برگزار شد، افزود: آزمون تعیین سطح مأموران مالیاتی در کرمان با شرکت ۵۳۲ نفر داوطلب از سراسر استان توسط سازمان سنجش و بر اساس پست‌های سازمانی کارکنان مالیاتی در سطوح مختلف برگزار شد.

مدیرکل امور مالیاتی استان کرمان خاطرنشان کرد: به طور کلی داوطلبان زن آزمون تعیین سطح مأموران مالیاتی سال ۱۴۰۴ در کرمان، ۲۲۰ نفر بودند که ۴۱ درصد کل داوطلبان را تشکیل می‌دادند و مردان نیز با ۳۱۲ نفر شرکت کننده ۵۹ درصد متقاضیان را از آن خود کردند.