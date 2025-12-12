یاسوج؛
برگزاری آزمون پروانه وکالت با حضور بیش از هزار و ۴۰۰ داوطلب
رئیس مرکز وکلای قوه قضاییه کهگیلویه و بویراحمد از برگزاری آزمون اخذ پروانه وکالت سال ۱۴۰۴ همزمان با سراسر کشور در یاسوج خبر داد.
قنبری مرداسی با بیان اینکه هزارو ۴۰۷ کهگیلویه وبویراحمدی در این آزمون شرکت کردند افزود: از این تعداد ۵۳۲ نفر خانم و ۸۷۵ نفر آقا هستند.
وی ادامه داد: طبق اعلام سازمان سنجش و آموزش کشور نتایج این آزمون پس از ۴۰ روزکاری اعلام می شود.
رییس مرکز وکلای قوه قضائیه استان اضافه کرد: بر اساس معیارهای اعلام شده، داوطلبانی که حداقل ۷۰ درصد امتیاز میانگین نمرات یک درصد برتر آزمون را کسب کنند، به عنوان پذیرفتهشدگان برای انجام مراحل بعدی به مرکز معرفی خواهند شد.