به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، رییس مرکز وکلای قوه قضائیه استان بااشاره به اینکه این آزمون در ۳۱ استان کشور ودر ۵۸ حوزه‌ی اصلی و ۲۱۷ حوزه فرعی برگزار شد.

قنبری مرداسی با بیان اینکه هزارو ۴۰۷ کهگیلویه وبویراحمدی در این آزمون شرکت کردند افزود: از این تعداد ۵۳۲ نفر خانم و ۸۷۵ نفر آقا هستند.

وی ادامه داد: طبق اعلام سازمان سنجش و آموزش کشور نتایج این آزمون پس از ۴۰ روزکاری اعلام می شود.