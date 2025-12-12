به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مهاباد، اکنون در محدوده استان گلستان در شبه‌جزیره میانکاله، حدود ۳۰۰ راس گاومیش باقی مانده است. شرایط برای تغذیه گاومیش‌ها در میانکاله مناسبه، اما بازهم سبوس مکمل غذایی اونهاست و رونق این صنعت، به حمایت‌های دولتی ازجمله اختصاص سبوس یارانه‌ای نیاز دارد.

با اجرای طرح‌هایی مانند اصلاح نژاد و حمایت از دامداران میانکاله، هم میشه تعداد دام‌ها و هم فرآورده‌های گوشتی و لبنی حاصل از گاومیش را افزایش داد.