تصادف در جاده قمصر کاشان دو کشته و چهار مصدوم بر جای گذاشت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز اصفهان رئیس مرکز اورژانس پیشبیمارستانی کاشان با اشاره به وقوع سانحه رانندگی بین دو خودروی کوئیک و هایما در جاده قمصر پس از پادگان، گفت:بلافاصله آمبولانسهایی از پایگاههای عوارضی قمصر، چمران و پکوک اورژانس ۱۱۵ به همراه یک دستگاه آمبولانس هلال احمر به محل حادثه اعزام شدند.
مهرداد فرزندی پور افزود: یک مرد و یک زن در صحنه تصادف جان باختند و چهار مصدوم دیگر با حال عمومی نامساعد، به بیمارستان شهید بهشتی کاشان منتقل شدند.