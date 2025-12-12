به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز اصفهان رئیس مرکز اورژانس پیش‌بیمارستانی کاشان با اشاره به وقوع سانحه رانندگی بین دو خودروی کوئیک و هایما در جاده قمصر پس از پادگان، گفت:بلافاصله آمبولانس‌هایی از پایگاه‌های عوارضی قمصر، چمران و پکوک اورژانس ۱۱۵ به همراه یک دستگاه آمبولانس هلال احمر به محل حادثه اعزام شدند.

مهرداد فرزندی پور افزود: یک مرد و یک زن در صحنه تصادف جان باختند و چهار مصدوم دیگر با حال عمومی نامساعد، به بیمارستان شهید بهشتی کاشان منتقل شدند.