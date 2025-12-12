به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان رئیس سازمان جهاد کشاورزی گلستان در برنامه میز اقتصاد شبکه خبر از برنامه تکمیل زنجیره تولید مرغ و جوجه یک روزه با سرمایه گذاری بخش خصوصی خبر داد.

ابراهیم هزار جریبی با اشاره به عقب ماندگی های گلستان در جذب ارز های دولتی ارزان قیمت گفت: تلاش کرده ایم تا توانمندی های گلستان را به سرمایه گذاران بخش خصوصی معرفی کنیم و با توجه به اقلیم و آب و هوای مناسب زنجیره تولید جوجه یک روزه استان گلستان را که تا کنون از استان های همسایه تامین می شد افزایش دهیم.