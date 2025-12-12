زنجیره تکمیل تولید مرغ و جوجه یک روزه گلستان درحال تکمیل
رئیس سازمان جهاد کشاورزی گلستان در برنامه میز اقتصاد شبکه خبر از برنامه تکمیل زنجیره تولید مرغ و جوجه یک روزه با سرمایه گذاری بخش خصوصی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ رئیس سازمان جهاد کشاورزی گلستان در برنامه میز اقتصاد شبکه خبر از برنامه تکمیل زنجیره تولید مرغ و جوجه یک روزه با سرمایه گذاری بخش خصوصی خبر داد.
ابراهیم هزار جریبی با اشاره به عقب ماندگی های گلستان در جذب ارز های دولتی ارزان قیمت گفت: تلاش کرده ایم تا توانمندی های گلستان را به سرمایه گذاران بخش خصوصی معرفی کنیم و با توجه به اقلیم و آب و هوای مناسب زنجیره تولید جوجه یک روزه استان گلستان را که تا کنون از استان های همسایه تامین می شد افزایش دهیم.
وی افزود : با تکمیل زنجیره های تولید مرغ زمینه افزایش سرمایه گذاری در مزارع تولید مرغ هم افزایش خواهد یافت.