به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خراسان رضوی، دهمین دوره اردوهای آموزشی و فرهنگی زوج های جوان شاهد و ایثارگر با حضور ۱۰۰ زوج از سراسر کشور و با هدف تحکیم بنیان خانواده در مشهد مقدس به کار خود پایان داد.

این دوره از اردوها با هدف ترویج سبک زندگی اسلامی، تحکیم بنیان خانواده و ارتقای سطح آگاهی زوج های جوان برگزار می‌ شود.

نماینده ولی‌ فقیه در بنیاد شهید و امور ایثارگران در این مراسم با اشاره به اهمیت ازدواج در آموزه‌ های دینی گفت: بر پایه تعالیم قرآن کریم، ازدواج سبب گشایش رزق و برکت در زندگی است. هر آنچه به انسان می‌ رسد، به تقدیر الهی رقم خورده است و در سایه تلاش او حاصل می‌ شود.

حجت‌ الاسلام‌ والمسلمین موسوی‌ مقدم با تأکید بر اینکه برخی به دلیل نگرانی‌ های اقتصادی از فرزندآوری فاصله می‌گیرند، افزود: فرزند نعمتی الهی و عامل افزایش برکت و رونق معیشت خانواده است.

این برنامه با برگزاری کارگاه‌ های آموزشی، نشست‌ های معرفتی و برنامه‌ های فرهنگی برای زوج های جوان همراه بود و شرکت‌ کنندگان از خدمات مشاوره‌ ای و مهارتی متنوع بهره‌ مند شدند.

اردوهای خانواده با نشاط با هدف ایجاد تجربه‌ ای مشترک، تقویت ارتباط زوج ها و فراهم‌ سازی زمینه‌ های رشد معنوی و فرهنگی، هر ساله در مشهد مقدس برگزار می‌ شود و امسال نیز با استقبال گسترده خانواده‌ های شاهد و ایثارگر همراه بود.

در مراسم اختتامیه، حجت الاسلام علی عسگری معاون فرهنگی و زیارت استانداری خراسان رضوی، ناصر علی‌ نژاد مدیرکل ورزشی و اردویی بنیاد شهید و خانم خدیوی مدیرکل بنیاد شهید استان خراسان رضوی حضور داشتند.