تجلیل از نخبگان قرآنی «طرح چلچراغ آیه ها» در بروجرد
مسئول درالقرآن ناحیه مقاومت بسیج شهرستان بروجرد در گفت: ۳ هزار و ۵۰۰ نفر در مسابقه «طرح چلچراغ آیه ها» شرکت کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان
، مسئول درالقرآن ناحیه مقاومت بسیج شهرستان بروجرد با اشاره به برگزاری سی و دومین دوره مسابقات قرآن وعترت در ناحیه مقاومت بسیج شهرستان بروجرد گفت: مسابقات قرآن و عترت در دوگروه خواهران و برادران و در ٣ رده سنی شکوفهها، نوجوانان و بزرگسالان و در ۳ بخش فردی، گروهی و خانوادگی در مرحله شهرستانی برگزار شد.
محمد حسین پایروند اضافه کرد: مسابقات قرآن وعترت در دو مرحله حوزهای (مقدماتی) و ناحیهای (در سطح شهرستان) برگزار شد و شرکت کنندگان این دوره از مسابقات در بیشاز ۱۰ عنوان رشته به رقابت پرداختند.
پایروند گفت: در این دوره از مسابقات سه هزار و ۵۰۰ نفر شرکت کردند.
پایروند با اشاره به جشن چلچراغ آیهها اظهار داشت: این برنامه همراه با تجلیل از نفرات برتر سی و دومین دوره مسابقات قرآن و عترت بسیج شهرستان بروجرد و همچنین محفل انس با قرآن کریم توسط قاریان شهرستان بروجرد برگزار شد.