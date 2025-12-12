به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان ، مسئول درالقرآن ناحیه مقاومت بسیج شهرستان بروجرد با اشاره به برگزاری سی و دومین دوره مسابقات قرآن وعترت در ناحیه مقاومت بسیج شهرستان بروجرد گفت: مسابقات قرآن و عترت در دوگروه خواهران و برادران و در ٣ رده سنی شکوفه‌ها، نوجوانان و بزرگسالان و در ۳ بخش فردی، گروهی و خانوادگی در مرحله شهرستانی برگزار شد.

محمد حسین پایروند اضافه کرد: مسابقات قرآن وعترت در دو مرحله حوزه‌ای (مقدماتی) و ناحیه‌ای (در سطح شهرستان) برگزار شد و شرکت کنندگان این دوره از مسابقات در بیش‌از ۱۰ عنوان رشته به رقابت پرداختند.

پایروند گفت: در این دوره از مسابقات سه هزار و ۵۰۰ نفر شرکت کردند.