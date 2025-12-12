به گزارش خبرگزاری صدا سیمای مرکز کرمان بیست و هفتمین دوره مسابقات قهرمانی لیگ دسته یک شطرنج کشور با میزبانی هیات شطرنج استان کرمان و با حضور ۷۴ شطرنج‌باز در قالب ۱۲ تیم از عصر چهارشنبه ۱۹ آذر آغاز شده و تا ۲۴ آذرماه سال جاری به پایان خواهد رسید.

این رقابت‌ها در هفت دور و در فضایی همراه با شور، هیجان و جوانمردی انجام می‌شود و قهرمان نهایی در عصر روز دوشنبه ۲۴ آذر معرفی خواهند شد.

۲ تیم مدعی قهرمانی در دور سوم این رقابت‌ها و زودتر از موعد به مصاف هم رفتند که تیم هیأت شطرنج سیستان و بلوچستان با بهره‌گیری از بازیکنانی، چون استاد بزرگ مسعود مصدق‌پور، در دیداری سخت، تیم هیأت شطرنج جیرفت (از استان کرمان) را با نتیجه سه بر ۲ شکست داد.

همچنین تیم باشگاه فرین یزد با نتیجه سه بر ۲ تیم هیات شطرنج شهرستان کرمان را شکست داد و تیم سنگ‌آهن بافق یزد سه بر ۲ تیم دانشگاه علوم پزشکی کرمان را از پیش رو برداشت.

تیم آکادمی شطرنج بیرجند نیز با نتیجه ۳.۵ بر ۱.۵ تیم ستارگان کرمان غلبه کرد، تیم فولاد زرند ایرانیان ۳.۵ بر ۱.۵ باشگاه پویاپارسه کرمان را برد و تیم هیات نابینایان و کم‌بینایان رفسنجان ۳.۵ بر ۱.۵ تیم شهرداری کرمان را شکست داد.

جدول رده‌بندی پس از سه دور

با اتمام دور سوم این رقابت‌ها، تیم‌های باشگاه فرین یزد، هیات شطرنج سیستان و بلوچستان و هیات شطرنج شهرستان جیرفت به ترتیب در رده‌های نخست تا سوم قرار گرفتند.

این میزبانی فرصت ارزشمندی برای بازیکنان و به‌ویژه نوجوانان شطرنج‌باز استان کرمان فراهم کرده است تا در رقابتی ملی، تجربه‌های ارزنده‌ای کسب کنند.

مسابقات لیگ دسته یک کشور از ۱۹ تا ۲۴ آذرماه در محل هیات شطرنج کرمان در حال برگزاری است.