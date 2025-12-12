به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، مسابقات پرش با اسب جام تورماس در رده‌های نونهالان، نوجوانان، جوانان، تور کوچک، تور متوسط و تور بزرگ برگزار شد و روزانه بیش از ۳۵۰ رأس اسب و سوار در این مسابقات به رقابت با یکدیگر پرداختند.

در پایان رقابت‌های تور بزرگ، عرشیا فیض با اسب هات شات موفق شد با عملکردی درخشان عنوان مقام نخست تور بزرگ این دوره از مسابقات را از آن خود کند. همچنین محمد صنعتگر در جایگاه دوم و رامین شهابی در جایگاه سوم ایستادند.