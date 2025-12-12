به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مهاباد، در یک روز جمعه پایان هفته مراکز تجاری و خرید مهاباد مقصد مسافران و گردشگران است. جایی که در کنار خرید لباس‌های زمستانی و دیگر اسباب و لوازم خانه، فرصت آشنایی با فرهنگ مردم این منطقه هم فراهم می‌شود. بازار خوراکی‌های محلی هم دراین مراکز همچون همیشه داغ است. مسافران می‌گویند میهمان نوازی مهابادی‌ها آن‌ها را به این منطقه کشانده است. البته بازاریان هم از هر لحاظ هوای مشتریان را دارند. مهاباد با داشتن جاذبه‌های گردشگری متنوع و مراکز خرید و تجاری از قطب‌های مهم گردشگری آذربایجان غربی است و در طول سال پذیرای مسافران و گردشگران زیادی از نقاط مختلف کشور است.