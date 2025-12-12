پخش زنده
امروز: -
یک عالم دین در حمله افراد مسلح ناشناس در استان قندهار افغانستان کشته شد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از کابل؛ فرماندهی پلیس استان قندهار امروز در خبرنامهای اعلام کرد: این عالم دینی دیشب پس از ادای نماز عشاء در شهرستان " اسپین بولدک " قندهار در مسیر خانه اش هدف تیراندازی قرار گرفت.
سخنگوی فرماندهی پلیس قندهار افزود: در ارتباط با این رویداد، یک فرد مظنون بازداشت شده است و تحقیقات در این زمینه ادامه دارد.
هنوز انگیزه این ترور اعلام نشده و هویت عاملان آن نیز مشخص نیست.