به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مرکز خراسان رضوی، فرماندار سرخس گفت: ۵ کیلومتر از جاده سرخس به مشهد حد فاصل پاسگاه اسماعیل آباد به شورک ملکی که دارای عرض کم و فرسودگی شدید بود، آسفالت شد.

مجید بیکی افزود: همچنین عملیات نصب گاردریل در دوراهی سرخس–روستای بزنگان با هدف افزایش ایمنی تردد، کاهش حوادث جاده‌ ای و تسهیل عبور و مرور در محورهای پرتردد شهرستان انجام شد.

وی ادامه داد: عملیات روشنایی این دوراهی نیز حدود یک ماه پیش به بهره‌ برداری رسیده بود که نقش مهمی در افزایش دید رانندگان و کاهش خطرات احتمالی داشته است.