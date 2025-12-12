پخش زنده
دو نطقه حادثه خیز در محور سرخس مشهد ایمن سازی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مرکز خراسان رضوی، فرماندار سرخس گفت: ۵ کیلومتر از جاده سرخس به مشهد حد فاصل پاسگاه اسماعیل آباد به شورک ملکی که دارای عرض کم و فرسودگی شدید بود، آسفالت شد.
مجید بیکی افزود: همچنین عملیات نصب گاردریل در دوراهی سرخس–روستای بزنگان با هدف افزایش ایمنی تردد، کاهش حوادث جاده ای و تسهیل عبور و مرور در محورهای پرتردد شهرستان انجام شد.
وی ادامه داد: عملیات روشنایی این دوراهی نیز حدود یک ماه پیش به بهره برداری رسیده بود که نقش مهمی در افزایش دید رانندگان و کاهش خطرات احتمالی داشته است.