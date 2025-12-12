پخش زنده
شهردار نسیمشهر: با پیگیریهای شهرداری و ورود دستگاه های نظارتی، سهم این شهرستان از عوارض آلایندگی تردد روزانه هزاران خودروی سنگین، احیا شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، محمدرضا باباحسینی گفت: پس از ۳۵ سال و با پیگیریهای شهرداری و ورود سازمان بازرسی کل کشور، سهم قانونی این شهر از عوارض آلایندگی پایانه بزرگ حملونقل بار تهران، با وجود تردد روزانه هزاران خودروی سنگین، احیا شد؛ سهمی که از سال ۱۳۷۱ پرداخت نشده بود.
بهگفته ی شهردار نسیم شهر، احیای این حق قانونی علاوه بر جبران سالها خسارت زیرساختی، یک منبع درآمد پایداری برای شهر ایجاد میکند و امکان اجرای سریعتر پروژههای عمرانی و خدماتی را که به دلیل کمبود بودجه متوقف مانده بودند، فراهم خواهد ساخت.