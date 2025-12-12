به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان؛ مدیر امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی گیلان گفت : از اوایل آذر ماه تاکنون ۸۰ هزار تن انواع مرکبات، معادل ۳۵ درصد از محصول امسال گیلان، برداشت شده است.

منوچهر پارسافر افزود: پیش بینی می‌شود باغداران گیلانی تا اوایل بهمن پایان برداشت مرکبات، حدود ۲۳۰ هزار تن انواع مرکبات به ارزش ۸ هزار و ۵۰ میلیارد تومان برداشت کنند.

وی با بیان اینکه ۹۰ درصد از محصول مرکبات گیلان پرتقال، است گفت: پرتقال، نارنگی، لیمو، نارنج و گریپ فروت از مهم‌ترین انواع مرکبات در گیلان است.

مدیر امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی گیلان افزود: گیلان با داشتن ۱۱ هزار و ۳۵۷ هکتار باغ مرکبات، رتبه پنجم تولید مرکبات کشور را داراست.

منوچهر پارسافر با بیان اینکه رودسر، املش و لنگرود بیشترین سهم را در تولید مرکبات در استان دارند گفت: دو واحد فراوری مرکبات در رودسر هم با ظرفیت ۵۸ هزار تن فعال است.

گیلان ۲۶ هزار و ۶۵ باغدار مرکبات دارد.