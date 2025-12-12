پخش زنده
۳۵ درصد از محصول امسال مرکبات گیلان، معادل ۸۰ هزار تن تاکنون برداشت شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان؛ مدیر امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی گیلان گفت : از اوایل آذر ماه تاکنون ۸۰ هزار تن انواع مرکبات، معادل ۳۵ درصد از محصول امسال گیلان، برداشت شده است.
منوچهر پارسافر افزود: پیش بینی میشود باغداران گیلانی تا اوایل بهمن پایان برداشت مرکبات، حدود ۲۳۰ هزار تن انواع مرکبات به ارزش ۸ هزار و ۵۰ میلیارد تومان برداشت کنند.
وی با بیان اینکه ۹۰ درصد از محصول مرکبات گیلان پرتقال، است گفت: پرتقال، نارنگی، لیمو، نارنج و گریپ فروت از مهمترین انواع مرکبات در گیلان است.
مدیر امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی گیلان افزود: گیلان با داشتن ۱۱ هزار و ۳۵۷ هکتار باغ مرکبات، رتبه پنجم تولید مرکبات کشور را داراست.
منوچهر پارسافر با بیان اینکه رودسر، املش و لنگرود بیشترین سهم را در تولید مرکبات در استان دارند گفت: دو واحد فراوری مرکبات در رودسر هم با ظرفیت ۵۸ هزار تن فعال است.
گیلان ۲۶ هزار و ۶۵ باغدار مرکبات دارد.