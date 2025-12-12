اجتماع بزرگ مادران و دختران فاطمی اهواز به مناسبت میلاد حضرت فاطمه زهرا(س) و روز مادر به میزبانی نماینده ولی فقیه در استان خوزستان امروز در مصلی امام خمینی برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، اجتماع بزرگ مادران و دختران فاطمی اهواز به مناسبت میلاد حضرت فاطمه زهرا (س) و روز مادر باحضور گسترده و پر شور مادران، همسران و دختران به ویژه خانواده شهدای جنگ تحمیلی ۸ سال دفاع مقدس و ۱۲ روزه همراه بود.

از ویژه برنامه‌های این جشن می‌توان به همخوانی مادران و دختران فاطمی اهواز با اجرای کربلایی ابوذر روحی اشاره کرد.

همچنین گروه سرود دانش آموزی نیز، با محوریت میلاد حضرت فاطمه زهرا (س)، تواشیح اجرا کردند.

حجت الاسلام و المسلمین موسوی فرد، نماینده ولی فقیه در استان خوزستان و سردار حاجتی مدیرکل بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس استان از سخنرانان این اجتماع بزرگ فاطمی بودند.

در پایان اجتماع بزرگ مادران و دختران فاطمی اهواز از مادران شهدا و بانوان نمونه استان خوزستان تکریم و به پاس افتخارآفرینی آنها قدردانی شد.

همچنین حجت الاسلام والمسلمین موسوی فرد، نماینده ولی فقیه در استان خوزستان با تبریک میلاد حضرت فاطمه زهرا (س) و روز مادر، گفت: مادران و همسران شهدا چشم و چراغ مردم ایران اسلامی هستند.

امام جمعه اهواز بیان کرد: بعداز وجود مقدس پیامبراکرم (ص) و حضرت امیرالمؤمنین (ع)، هیچ کس برتر و افضل از حضرت فاطمه زهرا (س) در عالم وجود ندارد. حضرت علی (علیه السلام) از پیامبر اکرم (صلی‌الله‌علیه‌وآله‌و‌سلم) نقل کرد که ایشان فرمودند: «انَّ اللهَ عَزَّوَجَلَّ لَیَغضِبُ لِغَضِبِ فاطِمَه وَ یَرضی لِرِضاها» خداوند عزوجل به خاطر خشم فاطمه، خشمگین؛ و برای خشنودی و رضایت فاطمه راضی می‌شود که بیانگر عصمت حضرت است.

وی با اشاره به روایتی از پیامبراکرم (ص) درخصوص بهترین زنان امت، ادامه داد: حضرت می‌فرمایند هفت ویژگی دارند که اولین آن «فرزندآوری» است و یکی از فلسفه‌های ازدواج نیز فرزندآوری می‌باشد. دومین ویژگی «دوست داشتنی» بودن است؛ زن محیط خانواده را به محل عشق و محبت تبدیل میکند.

نماینده ولی فقیه در استان خوزستان افزود: «عفت و رعایت حدود الهی»، «عزیز در خانواده خود و همسر»، «متکبر نباشد»، «آرایش برای همسر» و «عفت و پاکدامنی در برابر غیر» دیگر ویژگی‌های بهترین زنان امت رسول اکرم (ص) هستند.