پخش زنده
امروز: -
رئیس شبکه دامپزشکی مهاباد از مشاهده نشدن آنفلوانزای فوق حادپرندگان دراین شهرستان و ایمن سازی ۹۵ درصد از دامهای سنگین در مقابله با بیماری تب برفکی خبرداد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مهاباد، رئیس شبکه دامپزشکی مهاباد در نشستی با حضور مسئولان گفت: هیچگونه بیماری آنفلوانزای فوق حاد پرندگان امسال در مرغداریهای صنعتی و روستایی این شهرستان مشاهده نشده است.
عباس آغاز افزود: بیش از ۹۵ درصد دامهای سنگین شهرستان در مقابله با بیماری تب برفکی مایه کوبی شدهاند.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرمانداری مهاباد هم خواستار نظارت بیشتر و ادامه پایش مستمر واحدهای مرغی و تالابها و محل زیست پرندگان برای کنترل و مدیریت این بیماری شد.
شبکه بهداشت و درمان مهاباد هم از آموزش گروههای هدف در خصوص بیماری آنفلوانزای فوق حاد پرندگان و همچنین واکسیناسیون نیروهای خدمات شهرداری و نظارت بر مراکز تولید مواد غذایی گفت. اداره حفاظت محیط زیست مهاباد نیز اعلام کرد: در تالاب یوسفکند و سد مهاباد هیچ گونه بیماری آنفلوانزای فوق حاد پرندگان مشاهده نشده است.