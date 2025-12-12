به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مهاباد، رئیس شبکه دامپزشکی مهاباد در نشستی با حضور مسئولان گفت: هیچگونه بیماری آنفلوانزای فوق حاد پرندگان امسال در مرغداری‌های صنعتی و روستایی این شهرستان مشاهده نشده است.

عباس آغاز افزود: بیش از ۹۵ درصد دام‌های سنگین شهرستان در مقابله با بیماری تب برفکی مایه کوبی شده‌اند.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرمانداری مهاباد هم خواستار نظارت بیشتر و ادامه پایش مستمر واحد‌های مرغی و تالاب‌ها و محل زیست پرندگان برای کنترل و مدیریت این بیماری شد.

‌شبکه بهداشت و درمان مهاباد هم از آموزش گروه‌های هدف در خصوص بیماری آنفلوانزای فوق حاد پرندگان و همچنین واکسیناسیون نیرو‌های خدمات شهرداری و نظارت بر مراکز تولید مواد غذایی گفت. اداره حفاظت محیط زیست مهاباد نیز اعلام کرد: در تالاب یوسفکند و سد مهاباد هیچ گونه بیماری آنفلوانزای فوق حاد پرندگان مشاهده نشده است.