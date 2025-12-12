پخش زنده
مصوبه دولت درخصوص اصلاح قیمت بنزین از بامداد ۲۲ آذر اجرا خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، مدیر پخش فرآوردههای نفتی منطقه آبادان گفت؛ از روز شنبه ۲۲ آذرماه سازوکار جدید توزیع بنزین در سراسر کشور اجرا خواهد شد و بر این اساس سهمیه ۶۰ لیتری با نرخ ۱۵۰۰ تومان و ۱۰۰ لیتری با نرخ ۳۰۰۰ تومان برای خودروهای شخصی بنزینی حفظ میشود و تنها در صورت استفاده از کارت جایگاه یا مصرف مازاد، نرخ ۵۰۰۰ تومان اعمال خواهد شد.
محمد بنی سعید افزود: هدف رسمی دولت از این تغییرات، کنترل مصرف، کاهش بار واردات، توسعه استفاده از کارت سوخت شخصی، تشویق به خودروی کممصرف و دوگانهسوز، و ساماندهی عدالت در بهرهمندی از یارانه سوخت عنوان شده است.
او ادامه داد: حذف سهمیههای خودروهای پلاک دولتی به جز آمبولانسها، حذف سهمیه خودروهای وارداتی، حذف سهمیههای خودروهای دارای پلاک منطقه آزاد و اعمال قیمت ۵۰۰۰ تومانی برای کارت جایگاهها ازجمله اقدامهایی است که از صبح شنبه، ۲۲ آذر اجرایی میشود.
مدیر پخش فرآوردههای نفتی منطقه آبادان گفت: سهمیه سوخت تاکسیهای اینترنتی بر اساس پیمایش ماهانه آنها محاسبه میشود و میزان مسافتی که هر راننده در طول ماه طی میکند، تعیینکننده میزان سهمیه سوخت اختصاصی به او خواهد بود.