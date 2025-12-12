رئیس جمهور در نشست بین‌المللی صلح و اعتماد در عشق‌آباد، پایتخت ترکمنستان، از اختصاص حق ویژه قدرت‌های جهانی به رژیم صهیونیستی درباره صلح، انتقاد کرد.

به گزارش خبرنگار اعزامی خبرگزاری صدا و سیما، رئیس جمهور در حاشیه این نشست در دیدار ولادیمیر پوتین، از مواضع روسیه در دفاع از سیاست‌های بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران در مجامع جهانی، قدردانی کرد؛ همچنین، پوتین در این دیدار با توجه به روابط در حال پیشرفت دو کشور، گفت: روابط تجاری ایران و روسیه در ۹ ماه امسال، ۸ درصد افزایش داشته است.

گفتنی است، آقای پزشکیان، ضمن سخنرانی در نشست صلح و اعتماد و تبیین مواضع جمهوری اسلامی ایران درباره مسائل بین‌المللی، با سران روسیه، ترکمنستان، میانمار، عراق و پاکستان به‌طور دو جانبه، دیدار و گفت‌و‌گو کرد.